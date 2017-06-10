В Приморском крае локомотив сбил четверых детей
В Приморском крае перегонявший вагоны локомотив сбил четверых детей. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает "Интерфакс"
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Инцидент произошёл в Надеждинском районе. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на детей. Два мальчика и девочка погибли, одна девочка находится в больнице.
Всем детям от 10 до 12 лет. Комиссия Дальневосточной железной дороги проводит расследование случившегося.
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