В Приморском крае локомотив сбил четверых детей

В Приморском крае перегонявший вагоны локомотив сбил четверых детей. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает "Интерфакс"

Инцидент произошёл в Надеждинском районе. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на детей. Два мальчика и девочка погибли, одна девочка находится в больнице.

Всем детям от 10 до 12 лет. Комиссия Дальневосточной железной дороги проводит расследование случившегося.