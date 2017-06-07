У рабочего из Зеленоградска, потерявшего память в ДТП под Москвой, нашлись родственники

У рабочего из Зеленоградска, который попал под колёса машины в Подмосковье и потерял память, нашлись родственники в Узбекистане. В ближайшее время они прилетят в Россию. Об этом Клопс.Ru сообщили в ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области.
2 июня в больницу к пострадавшему Насрулло Сохибову пришли сотрудники угрозыска районного ОМВД. По данным главы местного отдела полиции Дениса Авершина, авария произошла 13 мая 2017 года на трассе Ложки — Поварово — Пятница.
"Пациент пояснил полицейским, что он Сохибов Насрулло Сафарович. С 2013 года жил в городе Зеленоградске Калининградской области и работал разнорабочим в магазине "Сосед", — рассказал Клопс.Ru Авершин. — В результате ДТП он временно потерял память и поэтому сразу не смог сообщить о себе все сведения. И сейчас он не помнит все обстоятельства аварии и как он попал в Солнечногорский район. Мы проверили данные Сохибова по автоматизированной системе центральной базы данных учёта иностранных граждан. Его анкетные данные полностью совпали. Также мы нашли родственников Сохибова, которые постоянно проживают в Узбекистане — это его супруга Зулайхол Тобоевна 1968 года рождения и трое его детей. В телефонном разговоре с сотрудниками отдела женщина сообщила, что ориентировочно 7 июня родственники приедут в Россию для того, чтобы решить вопрос о дальнейшем лечении её мужа".
Сейчас по факту ДТП в ведомстве проводят проверку. Во вторник, 6 июня, в редакцию Клопс.Ru пришло письмо из посольства Республики Узбекистан в РФ. Сотрудники консульского отдела сообщили, что готовы помочь Сохибову оформить сертификат на возвращение на родину, а также оказать всю необходимую консульско-правовую помощь.
В мае 2017 года житель Зеленоградска попал в ДТП
. После аварии его доставили в местную ЦРБ. При себе у него не было документов, а кроме того, мужчина частично потерял память. Соседи по палате опубликовали объявления с фотографией Сохибова в соцсетях, чтобы найти его родных. Клопс.Ru помог разыскать знакомых пострадавшего в Калининградской области, а также обратился с соответствующими запросами в МВД России и посольство Узбекистана в РФ.
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