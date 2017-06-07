+18 °C
днем
+11 °C
ночью
07 июня 2017 г. 11:49
76 104 пользователей
за 24 часа на сайте
56.62 +0.1
Курс ММВБ на 07 июня 2017, 11:00
63.75 -0.03
Курс ММВБ на 07 июня 2017, 11:00
15.22 +0.06
Курс ЦБ на 07 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

У рабочего из Зеленоградска, потерявшего память в ДТП под Москвой, нашлись родственники

Автор: Ольга Запивалова
10:06
  901 0
  • Пострадавший Насрулло Сохибов
Пострадавший Насрулло Сохибов
Фото: Иван Чеботарёв
У рабочего из Зеленоградска, который попал под колёса машины в Подмосковье и потерял память, нашлись родственники в Узбекистане. В ближайшее время они прилетят в Россию. Об этом Клопс.Ru сообщили в ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области.

2 июня в больницу к пострадавшему Насрулло Сохибову пришли сотрудники угрозыска районного ОМВД. По данным главы местного отдела полиции Дениса Авершина, авария произошла 13 мая 2017 года на трассе Ложки — Поварово — Пятница.

"Пациент пояснил полицейским, что он Сохибов Насрулло Сафарович. С 2013 года жил в городе Зеленоградске Калининградской области и работал разнорабочим в магазине "Сосед", — рассказал Клопс.Ru Авершин. — В результате ДТП он временно потерял память и поэтому сразу не смог сообщить о себе все сведения. И сейчас он не помнит все обстоятельства аварии и как он попал в Солнечногорский район. Мы проверили данные Сохибова по автоматизированной системе центральной базы данных учёта иностранных граждан. Его анкетные данные полностью совпали. Также мы нашли родственников Сохибова, которые постоянно проживают в Узбекистане — это его супруга Зулайхол Тобоевна 1968 года рождения и трое его детей. В телефонном разговоре с сотрудниками отдела женщина сообщила, что ориентировочно 7 июня родственники приедут в Россию для того, чтобы решить вопрос о дальнейшем лечении её мужа". 

Сейчас по факту ДТП в ведомстве проводят проверку. Во вторник, 6 июня, в редакцию Клопс.Ru пришло письмо из посольства Республики Узбекистан в РФ. Сотрудники консульского отдела сообщили, что готовы помочь Сохибову оформить сертификат на возвращение на родину, а также оказать всю необходимую консульско-правовую помощь.

В мае 2017 года житель Зеленоградска попал в ДТП. После аварии его доставили в местную ЦРБ. При себе у него не было документов, а кроме того, мужчина частично потерял память. Соседи по палате опубликовали объявления с фотографией Сохибова в соцсетях, чтобы найти его родных. Клопс.Ru помог разыскать знакомых пострадавшего в Калининградской области, а также обратился с соответствующими запросами в МВД России и посольство Узбекистана в РФ.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Ярошук: Последний раз празднуем День города у Дома Советов
06 июня 201712:28
  14466 4
Ярошук: Последний раз празднуем День города у Дома Советов
МЧС отменило штормовое предупреждение в Калининграде
Фото горячей новости
10:06
  1372 0
С зеленоградских пляжей убирают парафин, власти начали расследование
Фото горячей новости
10:06
  1961 0
Минфин: зарплаты в Калининградской области не соответствуют прожиточному минимуму и здравому смыслу
Фото горячей новости
09:18
  4642 2
СМИ: Кудрин предложил уволить порядка 30% госслужащих
Фото горячей новости
08:16
  2235 9

Лента новостей

Картинка
На строительстве "Бауцентра" двое рабочих сорвались с лесов и получили травмы
11:39
  178 0
Картинка
В "Янтарьэнергосбыте" назвали сумму долга, при которой потребителям отключают свет
11:29
  638 0
Картинка
В НАТО ответили на заявление Лаврова, сделанное во время встречи с калининградскими студентами
11:19
  866 0
Картинка
Под Нестеровом мотоциклист врезался в УАЗ на встречке
11:15
  234 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  4482 0
Фото автора
Дмитрий Ращинский
обыватель
Нефутбольная страна, нефутбольный город
  6091 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo