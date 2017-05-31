Потерял память после ДТП: в подмосковной больнице ищут родных покалеченного рабочего из Зеленоградска

Житель Зеленоградска попал в ДТП и оказался в подмосковной больнице. У мужчины нет документов, он частично потерял память. Соседи по палате пытаются найти его родных. Об этом Клопс.Ru сообщил Иван Чеботарёв, который также проходит лечение в больнице Солнечногорска.

По словам Ивана, сам он поступил в больницу 22 мая. В этот же день из реанимации в его палату перевели мужчину, попавшего под колёса в начале мая. У него диагностировали перелом левой ноги, резаные раны. Но самое главное — пострадавший почти не помнит, что с ним произошло и как он оказался в Солнечногорске.

"Жалко человека"

Как вспоминает Чеботарёв, незнакомец рассказал о себе немного.

"Зовут его Насрулло Сохибов, ему 48 лет, он из Самарканда — там у него семья. Последние несколько лет жил и работал в Зеленоградске Калининградской области, в магазине "Сосед". Вроде бы он недавно ездил или собирался поехать к родственникам в Узбекистан. Добрался или нет — непонятно, путается. Помнит своего начальника, иногда думает, что находится в Зеленоградске, просит вызвать ему такси и отвезти домой. Я и ещё двое парней из нашей палаты решили помочь найти его родственников, разместили посты в соцсетях. Жалко человека...", — рассказал Иван. По его словам, Насрулло наложили гипс и зашили раны. Он не получает ни уколов, ни таблеток, мучается от боли.

"Хорошо хоть на улицу пока не выкидывают, кормят. Держат из жалости, но могут выписать в любой момент", — считает Чеботарёв.

Без полиса не оперируют

Начмед Солнечногорской ЦРБ Валентина Лазуткина в телефонном разговоре с Клопс.Ru подтвердила, что в травматологии лежит такой пациент. Он нуждается в операции, однако провести её невозможно.

"У него нет полиса ОМС, — отрезала начмед. — Точно не знаю, попал он в ДТП или его где-то нашли. Мы ждём, что его заберут родственники или знакомые. Обратились в полицию, но, думаю, там будут долго разбираться, кто он и откуда. Может, вы поможете найти его родных".

Узнала жительница Зеленоградска

После того как Иван опубликовал во "ВКонтакте" фотографию Насрулло, откликнулись несколько человек. Пациента солнечногорской больницы узнала жительница Зеленоградска Александра. Она рассказала Клопс.Ru, что Насрулло работал в клининговой компании, которая убирала магазин "Сосед", где работает женщина.

"Мы звали его Ромой. Он снимал квартиру вместе со своими земляками, мы даже подружились, — говорит Александра. — Он спокойный, добрый, очень любит жену и детей. Собрался лететь к ним 6 мая. Говорил, что не был дома шесть лет".

"Коллеги ждут, когда он вернётся"

Александра показала фотографию Насрулло, сделанную в больнице, менеджеру компании, где тот работал. Сергей Резников рассказал Клопс.Ru, что знает Насрулло больше трёх лет. По словам Резникова, это ответственный, порядочный, доброжелательный человек.

"За него все коллеги горой, даже в магазине спрашивали, когда он вернётся, — говорит Сергей. — Он работал абсолютно легально, имел все необходимые документы. Весной у него закончилась регистрация, он сказал, что поедет к семье в Самарканд на три месяца, и 6 мая улетел. Потом я узнал, что с ним приключилось в Москве".

Как рассказал Резников, ему удалось поговорить по телефону с Насрулло, но тот не смог вспомнить телефон жены. Пытался разыскать племянника, который живёт в районе Храброво, — тоже бесполезно. "У нас были копии его документов, но, как на грех, не можем их найти: в компании пертурбации", — добавил Сергей.

Восстановить документы и найти родных

В пресс-службе УМВД по Калининградской области Клопс.Ru сообщили, что с заявлением о розыске Насрулло Сохибова никто не обращался.

Клопс.Ru направил запрос в УМВД Солнечногорска с просьбой помочь восстановить документы и разобраться, было ли совершено преступление в отношении Насрулло. Кроме того, мы обратились в МВД Узбекистана с просьбой посодействовать в розыске родных Насрулло Сохибова. Всех, кто знает, как связаться с его семьёй, просим позвонить в редакцию Клопс.Ru по телефону 99-16-42.