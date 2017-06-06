У пенсионера, сгоревшего в беседке на ул. Большой Окружной, обожжено 80% тела
У пенсионера, пострадавшего при пожаре в беседке на ул. Большой Окружной, обожжено 80% тела. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
58-летнего мужчину доставили в ЦГКБ. У него диагностировали ожоги тела второй и третьей степени, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок. Сейчас пенсионер лежит в реанимации. По данным собеседника, калининградец находился в состоянии алкогольного опьянения. В беседке он выпивал вместе с супругой.
В понедельник, 5 июня, в Калининграде на улице 3-й Большой Окружной в Ленинградском районе сгорело деревянное строение
. Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:53.
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