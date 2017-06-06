В Калининграде сгорела деревянная беседка, пострадал один человек

В понедельник, 5 июня, в Калининграде на улице 3-я Большая окружная в Ленинградском районе сгорела деревянная беседка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:53. В результате возгорания пострадал один человек, отметили в МЧС.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-1 в составе 4 человек и 1 единицы техники", — говорится в сообщении.