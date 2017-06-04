На выезде из Светлогорска микроавтобус Mercedes вылетел в кювет (фото)

В воскресенье, 4 июня, на выезде из Светлогорска возле Сальского поворота микроавтобус Mercedes вылетел в кювет. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Инцидент произошёл около 16:00. Информацию подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области. В пресс-службе отметили, что обошлось без пострадавших.

"Как я понял, автомобиль Audi хотел выехать с Сальского поворота, не заметил на дороге микроавтобус и ударился ему в бок. Микроавтобус несколько раз развернуло, и он уехал в кювет", – предполагает свидетель ДТП.