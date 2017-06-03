Оперативники уголовного розыска задержали калининградца за кражу скутера Peugeot
В четверг, 1 июня, в Калининграде сотрудники уголовного розыска отдела полиции задержали жителя областного центра по подозрению в краже скутера. Об этом Клопс.Ru сообщила руководитель пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.
Инцидент произошёл на улице Товарная. Злоумышленник похитил припаркованный во дворе скутер марки Peugeot. По данным полиции, ущерб превысил 14 тысяч рублей.
"В отношении задержанного молодого человека следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", – говорится в сообщении.
Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Похищенное транспортное средство полицейские изъяли и вернули собственнику.
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