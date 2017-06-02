На трассе Переславское – Круглово Subaru врезался в дерево, водитель госпитализирован (видео)
В пятницу, 2 июня, в Калининградской области Subaru Impreza врезался в придорожное дерево. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Авария произошла около 19:00 на девятом километре трассы Переславское – Круглово. Водитель Subaru 1991 г.р. не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать неудачная попытка совершить обгон. Автомобилиста доставили в БСМП.
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