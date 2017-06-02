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В Калининграде полиция нашла восьмилетнего мальчика, пропавшего вместе с отцом после гибели матери

15:54
  5886 0
  • Дом, где жил пропавший ребёнок
Дом, где жил пропавший ребёнок
Скриншот Google Maps
В пятницу, 2 июня, полиция нашла восьмилетнего мальчика, пропавшего 30 мая из дома на ул. Артиллерийской.  Об этом Клопс.Ru сообщила руководитель пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.  
 
"Ребёнка нашли в эллинге в посёлке Прибрежный, сейчас его везут в городское УМВД. Мальчику будет оказана необходимая психологическая и медицинская помощь", — добавила Поставничая.
 
Школьник пропал 30 мая. По данным источников Клопс.Ru в экстренных службах региона и соседей семьи ребёнка, школьник исчез после гибели его матери. Родители мальчика находились в гражданском браке, жили на ул. Артиллерийской. 30 мая, около пяти утра, 47-летнюю Любовь К. на скорой госпитализировали в БСМП. Женщина была без сознания, ей поставили диагноз "кома неясной этиологии". Любовь К. скончалась в больнице. 
 
Предположительно, женщина умерла от травм. Медики передали эту информацию в полицию. Днём в квартиру на ул. Артиллерийской приходили сотрудники ПДН и правоохранительных органов, однако не застали дома ни мальчика, ни его отца. Позже соседи сообщили, что видели, как они вдвоём выбегали из квартиры. Сейчас оба телефона — ребёнка и его отца —  были недоступны. 
 
Соседи характеризуют семью как асоциальную. Они утверждают, что не раз обращались к участковому и в отдел полиции по поводу скандалов и конфликтного поведения отца ребёнка. 
Я знаю семью пять лет, их квартира рядом с нашей, — рассказала Клопс.Ru соседка семьи Алевтина (имя изменено — Прим. ред.). — Сергею около 50 лет, он воевал в горячих точках. Если выпивал, становился агрессивным и не контролировал себя, быстро впадал в ярость. Он постоянно ругался с соседями, оскорблял и взрослых, и детей, его все старались обходить стороной".
По словам Алевтины, будучи пьяным, Сергей бил и выгонял жену и она боялась возвращаться домой по нескольку дней. 
 
"У них была ещё комната на ул. Нансена. Бывало, Люба часами сидела в подъезде, соседи выносили ей еду и воду. Сергей мог толкать и пинать её прямо на лестнице. Люба тоже выпивала, но была тихая, забитая, необщительная, никогда ни с кем не вступала в конфликт. В квартире у них хлам, вонь, грязь, двери настежь, музыка играла. Однажды нам пришлось вызывать пожарных: в квартире было полно дыма. Как-то Сергей вырвал электропровода в коридоре. Сына он, правда, при мне не обижал. Мальчика было жалко, дети не хотели с ним играть. Он матерился, обзывался, мог кинуть чем-нибудь, иногда разговаривал сам с собой..." — рассказала Алевтина.
 
По словам соседей, на днях гражданский муж избил Любу так, что в подъезде валялись клочья её волос. А 29 мая жители дома наблюдали, как с обеда до вечера семья выпивала на улице под балконом своей квартиры. Потом всё было тихо, а около пяти утра к дому подъехала скорая. Позже к Алевтине пришли из полиции. 
Примерно в 16:30 к соседям ещё раз приезжали ПДН и полиция, — рассказывает женщина. — Дверь никто не открыл, а через полчаса отец с мальчиком выбежали из квартиры. Он сказал соседям, мол, если будут спрашивать, то вы меня не видели..."
Как стало известно Клопс.Ru из собственных источников в социальных службах региона, похороны женщины организуют 3 июня её родственники из Светлогорска. 
 

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«Исчезновение восьмилетнего мальчика после гибели матери»

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