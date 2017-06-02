За сутки в УМВД возбудили два дела против телефонных мошенников (памятка)

В Калининграде полиция за сутки возбудила два дела по факту обмана жителей города телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Одно из преступлений было совершено при покупке телевизора в интернете. 48-летний мужчина увидел объявление и перевёл продавцу 39 000 рублей. Когда сроки доставки прошли, торговец перестал выходить на связь. Второй случай связан со схемой "звонок от попавшего в беду родственника". 23-летний мужчина, поверивший в обман, перевёл мошенникам 5 500 рублей.



Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Однако расследовать такие преступления непросто, потому что виновные могут находиться и в других регионах, и даже в местах лишения свободы.



"После получения денег избавляются от телефонов, сим-карт, снимать деньги отправляют других лиц, минимизируя своё участие в противоправной деятельности. Граждане должны понимать, что ни в коем случае нельзя идти на поводу у мошенников! Нельзя передавать данные банковских карт, коды подтверждения операций, приходящие в СМС. Покупки, особенно крупные, нужно делать только на серьёзных интернет-ресурсах. А если кто-то из родственников внезапно оказался в беде, необходимо попробовать связаться с ними. В случае возникновения малейших подозрений сразу звонить в полицию", — цитирует пресс-служба главу областного угрозыска Романа Букреева.



В Общественном совете при УМВД ранее разработали специальную памятку. В неё вошли советы, как не стать жертвой телефонных и интернет-мошенников.



"Памятку разрабатывали, изучая исключительно реальные случаи. Некоторым нашим активистам тоже приходили подобные сообщения! Общими усилиями выпущено 6 000 таких памяток, разместили их в городском общественном транспорте, социальных и образовательных учреждениях, магазинах, остановках, в подъездах. Калининград охватили, в планах информировать жителей районов области", — пояснил замглавы совета Олег Огородов.