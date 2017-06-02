2 500 за час: в Калининграде пошли под суд сутенёры, привозившие проституток по звонку
В Калининграде перед судом предстанут 35-летний и 26-летний сутенёры, которые организовали в городе интимный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В начале 2016 года мужчины начали подбирать на работу женщин. Одной из них они сняли жильё на ул. Гагарина. Проституток развозили по клиентам по звонку. За час работы сутенёры брали с мужчин по 2 500 рублей. При этом женщины получали на руки по тысяче, остальное забирали себе организаторы.
"Незаконная преступная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена сотрудниками управления угрозыска УМВД России по Калининградской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. По результатам следствия калининградцам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ ("Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами")", — говорится в сообщении.
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