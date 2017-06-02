29-летняя калининградка сломала рёбра подруге мужа, застав её у себя дома

В Калининграде 29-летняя женщина сломала рёбра 48-летней подруге мужа, застав её у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Драка произошла в квартире на ул. Красной. Жительница города вернулась домой и обнаружила там двух незнакомых женщин, в компании которых проводили досуг её муж с другом.



"В ходе возникшего на почве ревности конфликта женщина нанесла одной из соперниц множественные телесные повреждения, сломав ей три ребра. Пострадавшую госпитализировали. В отношении подозреваемой следователи полиции возбудили уголовное дело. Её действия квалифицировали по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", — говорится в сообщении ведомства.