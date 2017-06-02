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Главная Новости Происшествия

29-летняя калининградка сломала рёбра подруге мужа, застав её у себя дома

10:34
  6871 6
Архив Клопс.Ru
В Калининграде 29-летняя женщина сломала рёбра 48-летней подруге мужа, застав её у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Драка произошла в квартире на ул. Красной. Жительница города вернулась домой и обнаружила там двух незнакомых женщин, в компании которых проводили досуг её муж с другом.

"В ходе возникшего на почве ревности конфликта женщина нанесла одной из соперниц множественные телесные повреждения, сломав ей три ребра. Пострадавшую госпитализировали. В отношении подозреваемой следователи полиции возбудили уголовное дело. Её действия квалифицировали по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", — говорится в сообщении ведомства.

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6 комментариев Правила комментирования

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Krit
Krit #
10:59
в Калининграде? а я слышала ,что это было в деревне Шатрово,странно.
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Глубокоуважаемый
Глубокоуважаемый #
11:32
Походу там весёлая семейка, любовнице 48, жене 29, бухари небось. Отдохнули на славу
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ГеоргийAntikiller
Antikiller Георгий #
11:36
Там весь район бухарей
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Spiridon
Spiridon #
11:39
На старое мясо потянуло.
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Карина М.
Карина М. #
12:12
Надеюсь, что её не посадят.
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Barmaley067
Barmaley067 #
12:41
Красава!
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