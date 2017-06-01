В Калининграде ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего в понедельник
В Калининграде разыскивают ребёнка, который пропал в понедельник, 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Никиту Козленко 2009 г.р. последний раз видели на ул. Артиллерийской у дома № 59. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Всех, кто обладает информацией о том, где может находиться мальчик, просят обратиться в полицию. Сделать это можно по телефонам: 8 (4012) 554-611, 554-506, 554-547, 02 или 102.
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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