12 человек, развернувших в области наркобизнес и "отмывших" 21 млн рублей, пошли под суд

В Калининградской области перед судом предстанет организованная преступная группа из двенадцати человек, развернувшаяся на территории региона наркобизнес. Об этом сообщает областная прокуратура.



Речь идёт о десяти местных жителях и двух гражданах Армении и Киргизии. Руководила ими 35-летняя калининградка, у которой был доступ к наркотикам. Она собрала людей и организовала торговлю героином и карфентанилом.



“Потребители звонили на известные им телефоны, им сообщались номера счетов в банке, куда необходимо было переводить денежные средства, после подтверждения платежа сообщалось место, куда помещалась закладка с наркотиком.Отдельный соучастник занимался только фасовкой наркотика на дозы; другой — контролировал поступление денежных средств; один из членов группы – поиском людей, на имя которых оформлялись банковские карты; один человек принимал заказы от потребителей”, — говорится в сообщении ведомства.



Наркоторговцы арендовали автомобили, чтобы быстро выполнять заказы и закладывать тайники. Водители обеспечивали безопасность подельников. Всем им предъявили обвинение в покушении на сбыт героина и легализации денежных средств, добытых преступным путем.



“За время существования группы совершено покушение на сбыт не менее 1102,83 грамм наркотических средств, содержащих в своем составе карфентанил, а также легализовано путем совершения банковских операций 22 850 095 рублей”, — уточнили в пресс-службе.