Пенсионер-домушник, отсидевший 23 года, попался на краже в Калининграде (фото, видео)

В среду, 31 мая, на ул. Пролетарской в Калининграде задержали 63-летнего мужчину, только что обокравшего квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



У пенсионера за спиной девять судимостей за аналогичные преступления. В местах лишения свободы он провёл в общей сложности 23 года.



"У подозреваемого изъято всё похищенное имущество, а также специальные приспособления для вскрытия квартир путём подбора ключа. В дневное время он особой активности не проявлял, а для того чтобы оставаться незаметным, снимал квартиры в разных районах города", — цитирует пресс-служба зам. главы областного угрозыска Романа Букреева.



В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище"). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.