Возле магазина в пригороде Калининграда нашли мешки с боеприпасами времён войны
Фото: пресс-служба управления Росгвардии
В среду, 31 мая, в пос. Луговое Калининградской области найдены мешки с 20 боеприпасами, среди них — гранаты и мины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Подозрительные мешки обнаружили сотрудники полиции возле "Минимаркета". Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии осмотрела находку и обнаружила в мешках боеприпасы времён ВОВ: 152-миллиметровый гаубичный снаряд, прошедший канал ствола, 125-миллиметровый артиллерийский кумулятивный снаряд (учебный), 30-миллиметровую гранату для ручной мортирки карабина "Маузер", противотанковую мину и различные гранаты.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.