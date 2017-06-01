Возле магазина в пригороде Калининграда нашли мешки с боеприпасами времён войны

В среду, 31 мая, в пос. Луговое Калининградской области найдены мешки с 20 боеприпасами, среди них — гранаты и мины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Подозрительные мешки обнаружили сотрудники полиции возле "Минимаркета". Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии осмотрела находку и обнаружила в мешках боеприпасы времён ВОВ: 152-миллиметровый гаубичный снаряд, прошедший канал ствола, 125-миллиметровый артиллерийский кумулятивный снаряд (учебный), 30-миллиметровую гранату для ручной мортирки карабина "Маузер", противотанковую мину и различные гранаты.