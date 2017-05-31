Освободившийся в мае зэк попался на доставке наркотиков в "свою" колонию

В Калининградской области задержали жителя Калининграда, который пытался доставить в колонию наркотики спустя несколько недель после того, как вышел оттуда. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону.



44-летний мужчина сидел за преступление, связанное с наркотиками. Вскоре после его освобождения сотрудники ведомства получили информацию о том, что бывший заключённый планирует доставить запрещённые вещества в исправительное учреждение. Данные передали полиции.



"24 мая в первом часу ночи житель Калининграда был задержан сотрудниками МО МВД России "Багратионовский" возле пос. Славяновка. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 145 свёртков порошкообразного вещества кремового цвета. Проведённая экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством "карфентанил" общей массой 4,69 грамма, что является особо крупным размером. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении управления.