При столкновении Ford и Audi на ул. Фрунзе пострадала десятилетняя девочка

Во вторник, 30 мая, на ул. Фрунзе в Калининграде столкнулись Ford и Audi. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.



Авария произошла около 12:30 в районе дома №91. Ford врезался во вторую машину, где находилась десятилетняя девочка. В результате ДТП ей понадобилась помощь медиков. У ребёнка диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника.