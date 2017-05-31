При столкновении Ford и Audi на ул. Фрунзе пострадала десятилетняя девочка
Во вторник, 30 мая, на ул. Фрунзе в Калининграде столкнулись Ford и Audi. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла около 12:30 в районе дома №91. Ford врезался во вторую машину, где находилась десятилетняя девочка. В результате ДТП ей понадобилась помощь медиков. У ребёнка диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника.
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