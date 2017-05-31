Десятилетняя девочка попала в больницу после падения в зеленоградском автобусе
Во вторник, 30 мая, на ул. Александра Невского пострадала десятилетняя пассажирка автобуса. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в 18:40. Водитель автобуса №140 резко затормозил. Из-за внезапного толчка в салоне машины упала девочка. Ей понадобилась госпитализация. По предварительной информации, школьнице диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника.
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