Очевидцы: на Московском пр. образовалась пробка из-за столкновения Renault с Volkswagen
Скриншот "Яндекс. Пробки"
В среду, 31 мая, в Калининграде на Московском проспекте образовалась пробка из-за столкновения Renault с Volkswagen. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
По словам свидетелей, инцидент произошёл недалеко от пересечения с улицей Грига, около 8:00. Пострадавших нет.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение затруднено на одной из полос на Московском проспекте. Затор тянется от пересечения с улицей Грига до художественной галереи. Скорость на данном участке дороги не превышает пяти километров в час.
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