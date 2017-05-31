Очевидцы: на Московском пр. образовалась пробка из-за столкновения Renault с Volkswagen

В среду, 31 мая, в Калининграде на Московском проспекте образовалась пробка из-за столкновения Renault с Volkswagen. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, инцидент произошёл недалеко от пересечения с улицей Грига, около 8:00. Пострадавших нет.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение затруднено на одной из полос на Московском проспекте. Затор тянется от пересечения с улицей Грига до художественной галереи. Скорость на данном участке дороги не превышает пяти километров в час.