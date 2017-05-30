Житель Советска избил свидетеля по делу об изнасиловании, чтобы выгородить друга

В Советске осудили 37-летнего местного жителя, который избил свидетеля по делу об изнасиловании, чтобы тот изменил показания. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.



8 июня 2016 года следователи возбудили дело в отношении местного жителя, который изнасиловал знакомую. Найти виновника помог 25-летний свидетель произошедшего. 18 июня с ним случайно встретился приятель преступника. Мужчина хотел помочь своему другу избежать суда и потребовал от молодого человека изменить показания и солгать следствию. Получив отказ, он избил свидетеля.



"Указанное преступление было выявлено сотрудниками оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, УМВД России по Калининградской области", — говорится в сообщении ведомства.



Дело рассматривали в порядке особого производства. Обвиняемый признал вину и признался. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, а также хищения. Мужчину признали виновным по ст. 309 УК РФ ("Принуждение свидетеля к даче ложных показаний, совершённое с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья") и приговорили к двум годам и четырём месяцам колонии строго режима.