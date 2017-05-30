25-летний калининградец, которому отрезало ноги, умер в больнице
25-летний мужчина, которого переехал поезд в Калининграде, умер в больнице в день поступления. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В результате наезда состава тепловоза молодой человек получил тяжелейшие травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Мужчине отрезало обе ноги выше колен. Ранее сообщалось, что их ампутировали в больнице.
28 мая около 6:20 утра на перегоне между станциями Западной и Лесное маневровый тепловоз переехал лежавшего на путях мужчину
. Машинист применил экстренное торможение, но поезд не успел остановиться.
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