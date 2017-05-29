В Калининграде поезд переехал лежавшего на путях мужчину

В воскресенье, 28 мая, на проспекте Победы в Калининграде местный житель попал под поезд. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



По данным собеседника, трагедия произошла около 6:20 недалеко от дома №182. 25-летнего мужчину доставили в БСМП. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги до нижней трети бедра. Кроме того, у молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. К медикам он поступил в состоянии алкогольного опьянения.



"Это произошло на перегоне между станциями Западной и Лесное. Машинист маневрового тепловоза увидел, что на путях лежит мужчина, применил экстренное торможение, но эту махину так быстро, к сожалению, не остановишь. Хождение по путям и вдоль путей запрещено, поэтому правоохранительным органам предстоит выяснить, что он там делал. Конечно, очень жаль, потому что парень молодой", — заявил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.