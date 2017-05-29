В Калининграде полиция разыскивает мужчину, пытавшегося ограбить цветочный магазин (видео)

В Калининграде полиция разыскивает мужчину, который пытался ограбить магазин цветов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.



Злоумышленник планировал совершить преступление в понедельник, 29 мая. Около 17:40 от зашел в торговое помещение, расположенное на улице Леонова. Мужчина попал в зону видимости камер видеонаблюдения.



Граждан, которые располагают какой-либо информацией о личности пытавшегося совершить кражу человека, просят позвонить в отдел полиции № 3 полицию по телефонам 552-202,02 или 112. Сотрудники правоохранительных граждан гарантируют калининградцам конфиденциальность.