Боксёр, обвиняемый в смертельном избиении у "Макдоналдса", пошёл под суд

В Калининграде перед судом предстанет 25-летний боксёр, которого обвиняют в смертельном избиении калининградца у "Макдоналдса". Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник главы СУ СК по Калининградской области.
Следственный отдел по Центральному району завершил расследование уголовного дела. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Спортсмен не признал себя виновным и выдвинул версию о самообороне. Сотрудники ведомства проверили её и не нашли подтверждения.
"По уголовному делу был проведён большой комплекс следственных действий: допрошено порядка 25 свидетелей, проведён ряд очных ставок для устранения противоречий в показаниях, проведено более десяти криминалистических судебных экспертиз, иные следственные действия. В том числе следствием обвиняемому проведена судебная психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым", — уточнила Гацко.
Трагедия произошла ночью 27 августа 2016 года
возле окна выдачи заказов ресторана "Макдоналдс" на Советском проспекте. По версии следствия, между обвиняемым и 25-летним калининградцем произошла ссора
из-за того, что приятель погибшего задел зеркало машины боксёра. Перепалка переросла в драку, во время которой спортсмен несколько раз ударил своего соперника по голове и шее. Пострадавший скончался
. Напавшему на него мужчине предъявили обвинение
по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего"). Ему грозит до пятнадцати лет.
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