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Боксёр, обвиняемый в смертельном избиении у "Макдоналдса", пошёл под суд

17:27
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Архив Клопс.Ru
В Калининграде перед судом предстанет 25-летний боксёр, которого обвиняют в смертельном избиении калининградца у "Макдоналдса". Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник главы СУ СК по Калининградской области.

Следственный отдел по Центральному району завершил расследование уголовного дела. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Спортсмен не признал себя виновным и выдвинул версию о самообороне. Сотрудники ведомства проверили её и не нашли подтверждения.

"По уголовному делу был проведён большой комплекс следственных действий: допрошено порядка 25 свидетелей, проведён ряд очных ставок для устранения противоречий в показаниях, проведено более десяти криминалистических судебных экспертиз, иные следственные действия. В том числе следствием обвиняемому проведена судебная психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым", — уточнила Гацко.

Трагедия произошла ночью 27 августа 2016 года возле окна выдачи заказов ресторана "Макдоналдс" на Советском проспекте. По версии следствия, между обвиняемым и 25-летним калининградцем произошла ссора из-за того, что приятель погибшего задел зеркало машины боксёра. Перепалка переросла в драку, во время которой спортсмен несколько раз ударил своего соперника по голове и шее. Пострадавший скончался. Напавшему на него мужчине предъявили обвинение по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего"). Ему грозит до пятнадцати лет.
 

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3 комментария Правила комментирования

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ostrov
ostrov #
20:14
Если бы это был адекватный боксер, то для сомообороны ему бы не требывалось бить человека до смерти, хватило бы пару движений и одного тычка в корпус, поэтому пусть не шиздит горе-луковое. Это позор таким боксерам, а в первую очередь его тренерскому штабу.
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кто здесь?
--- {} кто здесь? #
20:26
правильно сАмообороны пишется
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ostrov
ostrov #
20:32
))))
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