На Куршской косе из-за китайского фонарика вспыхнул пожар

В воскресенье, 28 мая, произошёл пожар недалеко от дюны Эфа на Куршской косе. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

Причиной стал китайский фонарик, который зацепился за линию электропередач. Госинспекторы национального парка вовремя потушили пламя.

С 27 марта на территории Куршской косы объявлен пожароопасный период. В нацпарке напомнили, что здесь запрещены разведение костров, запуск китайских фонариков и другие подобные действия.

"Есть два места для пикников — на берегу Куршского залива (14,7 км) и возле озера Чайка (32 км), в пределах которых разрешено разводить огонь в мангалах. При обнаружении открытого огня в иных местах сотрудники службы охраны составляют протокол об административном правонарушении. Размер штрафа составляет от трёх до четырёх тысяч рублей. Наблюдение ведётся круглосуточно, в том числе с помощью видеонаблюдения и космического мониторинга системы ИСДМ Рослесхоза", — отметили в нацпарке.