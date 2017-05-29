В области поймали торговцев героином, поставляющих наркотики в колонию (видео)

В Калининградской области сотрудники полиции и УФСИН поймали участников преступной группы, которая занималась торговлей наркотиками на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Оперативники задержали 25-летнего подозреваемого в посёлке Борисово. В салоне его Peugeot нашли 823 свертка с героином общей массой 24,69 грамма. 29-летнего подельника мужчины нашли на территории Гвардейского района. Житель Полесского района вёз 398 свёртков с тем же наркотиком массой 12 граммов.



"Как показала дальнейшая проверка, оба гражданина были связаны и являлись членами преступной группы, распространявшей наркотики на территории Калининградской области. Они планировали доставку части изъятого наркотика в одно из исправительных учреждений региона", — сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Роман Шаламов.



Действия задержанных квалифицировали по ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере"). Их посадили под арест, мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.