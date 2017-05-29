В Черняховске автомобилистка сбила 62-летнюю пенсионерку
В воскресенье, 28 мая, в гаражном обществе "Ракета" в Черняховске сбили 62-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в 14:10. Пенсионерка попала под колёса Ford Sierra, которым управляла женщина-водитель. Автомобилистка наехала на местную жительницу, когда сдавала назад. Пострадавшая получила ранения.
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