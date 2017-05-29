На ул. Пролетарской мотоциклист врезался в такси (фото)

В понедельник утром, 29 мая, на ул. Пролетарской в Калининграде мотоциклист врезался в такси Skoda Rapid. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.



Информацию подтвердили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель такси на повороте не пропустил мотоциклиста. В результате происшествия 28-летний мотоциклист и 30-летний пассажир отправлены в больницу.

