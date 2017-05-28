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Главная Новости Происшествия

СМИ: автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции, есть раненые

17:27
  2493 1
Архив Клопс.Ru
В турецкой провинции Анталья в аварию попал микроавтобус с туристами из России. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на агентство Dogan.
 
ДТП случилось в воскресенье, 28 мая, около 15:00 по местному времени. Сообщается о троих раненых. В генконсульстве России в Анталье сообщили, что проверяют информацию об аварии.
 
Обновлено от 18:25
 
В транспортном средстве находились водитель, экскурсовод и девять туристов, среди них один ребёнок. Пострадавшие доставлены в больницу.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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lqustjtmm2813
lqustjtmm2813 #
19:37
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
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