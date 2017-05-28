СК: в Черняховском районе в реке Анграпа обнаружили тело женщины

В субботу, 27 мая, в Черняховском районе в реке Анграпа обнаружили труп женщины. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко.

Тело обнаружили рыбаки неподалёку от пос. Заовражное. Оно принадлежит женщине 1981 г.р. Осмотр показал наличие признаков длительного пребывания в воде.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.