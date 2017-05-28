Рейс из Москвы в Турцию совершил экстренную посадку из-за ссоры между пассажирами
Рейс, направлявшийся из Москвы в турецкий Даламан, совершил экстренную посадку в Краснодаре из-за перепалки на борту самолёта. Об этом сообщает ТАСС
с ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.
По информации ведомства, рейс совершил посадку в аэропорту Краснодара около 05:30 утра. Из самолёта вывели двух мужчин, которые вели себя неподобающим образом. Позже выяснилось, что один из них был пьян.
Участников перепалки доставили в отделение полиции. По факту случившегося проводится проверка. Около 07:30 утра самолёт продолжил полёт в Турцию.
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