В Советске мотоциклист попал в ДТП, пассажирка погибла
В воскресенье, 28 мая, в Советске произошла авария с участием мотоцикла, пассажирка транспортного средства погибла. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД
ДТП зафиксировали в 00:20 на ул. Гагарина. По предварительным данным, мужчина 1998 г.р. выбрал неправильный скоростной режим, не справился с управлением и наехал на бордюр. После столкновения мотоцикл упал на проезжую часть. Пассажирка мотоцикла 1998 г.р. скончалась от полученных травм. Состояние водителя не уточняется.
По предварительным данным, водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление транспортным средством. У мотоцикла отсутствовали номера. По предварительной информации, молодые люди были без шлемов.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшедшего.
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