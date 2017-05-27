На пересечении Моспроспекта и ул. Грига из-за ДТП заблокированы две полосы
Скриншот сервиса "Яндекс.Пробки"
В субботу, 27 мая, на пересечении Московского проспекта и ул. Грига произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом Клопс.Ru рассказал очевидец аварии.
По информации очевидца, из-за ДТП полностью блокированы две полосы и частично – третья. "Скорее всего, из-за аварии встанут троллейбусы", – пишет он. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость потока не превышает 3 км/ч.
В пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД сообщили, что авария произошла в 17:00. На перекрёстке столкнулись Mercedes и BMW. Обстоятельства происшествия выясняются.
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