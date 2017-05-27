Очевидец: на ул. Артиллерийской горит военная часть (фото)

В субботу, 27 мая, в Калининграде произошёл пожар в здании военной части на ул. Артиллерийской. Об этом Клопс.Ru рассказал очевидец.

По информации очевидца, у здания загорелась крыша. На месте работают пожарные. Информация уточняется. В пресс-службе регионального ГУ МЧС информацию пока не подтвердили.