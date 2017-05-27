На ул. Леонова Volvo сбил женщину

В субботу, 27 мая, на ул. Леонова в Калининграде автомобиль сбил женщину. Об этом рассказывают очевидцы инцидента в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" ВКонтакте.

В пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД сообщили, что информация о ДТП поступила в 15:42. Пострадавшую осмотрели сотрудники скорой помощи и доставили в БСМП. Информации о её состоянии на данный момент нет. Обстоятельства происшествия выясняются.