Под Черняховском Mercedes врезался в дерево, погибла женщина

В пятницу, 26 мая, в ДТП на автодороге Калининград – Черняховск – Нестеров погиб человек. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе отдела пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла на 72 км автотрассы в 05:30 утра. По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. Сообщается, что он мог заснуть за рулём.

"Водитель, мужчина 1987 г.р., госпитализирован. Находившаяся с ним в автомобиле женщина 1951 г.р. погибла", – уточнили в пресс-службе.