В Калининграде полиция задержала организованную группу квартирных воров (видео)

В Калининграде полиция задержала организованную группу квартирных воров
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Полиция Калининграда задержала организованную группу из двух человек, которая занималась квартирными кражами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
38-летний и 42-летний местные жители были задержаны с поличным. Злоумышленники проникали в чужие коттеджи, взламывая стеклопакеты, и выносили ювелирные украшения, технику и другие ценные вещи. У них были изъяты отмычки и рации, а также краденые предметы. Всего таким образом мужчинам удалось совершить около десяти преступлений.
Как рассказал замначальника УУР УМВД по Калининградской области Роман Букреев, такие кражи в основном совершаются в садовых обществах и на окраинах города.
Действия задержанных квалифицированы по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище"). Ранее мужчины уже были судимы за квартирные кражи.
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