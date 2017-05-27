В Калининграде полиция задержала организованную группу квартирных воров (видео)

Полиция Калининграда задержала организованную группу из двух человек, которая занималась квартирными кражами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



38-летний и 42-летний местные жители были задержаны с поличным. Злоумышленники проникали в чужие коттеджи, взламывая стеклопакеты, и выносили ювелирные украшения, технику и другие ценные вещи. У них были изъяты отмычки и рации, а также краденые предметы. Всего таким образом мужчинам удалось совершить около десяти преступлений.

Как рассказал замначальника УУР УМВД по Калининградской области Роман Букреев, такие кражи в основном совершаются в садовых обществах и на окраинах города.



Действия задержанных квалифицированы по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище"). Ранее мужчины уже были судимы за квартирные кражи.