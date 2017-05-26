В Советске Skoda сбила 11-летнюю девочку, проводится проверка

В четверг, 25 мая, под колёса легкового автомобиля Skoda попала 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла около 13:20 на ул. Гончарова в Советске. Ребёнок неожиданно вышел на проезжую часть из-за кустов, и его сбила машина. За рулём сидел мужчина с трёхлетним стажем вождения.

Школьница была госпитализирована с телесными повреждениями. По факту ДТП полиция проводит проверку.