В Советске Skoda сбила 11-летнюю девочку, проводится проверка
В четверг, 25 мая, под колёса легкового автомобиля Skoda попала 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла около 13:20 на ул. Гончарова в Советске. Ребёнок неожиданно вышел на проезжую часть из-за кустов, и его сбила машина. За рулём сидел мужчина с трёхлетним стажем вождения.
Школьница была госпитализирована с телесными повреждениями. По факту ДТП полиция проводит проверку.
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