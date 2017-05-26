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Главная Новости Происшествия

СК: инспекторы ГИБДД, остановившие скорую под Ижевским, действовали законно

10:14
  1999 0
Архив Клопс.Ru
Следователь светлогорского межрайонного отдела отказал в возбуждении уголовного дела в отношении инспекторов, задержавших скорую с больной пациенткой под Ижевским. Об этом Клопс.Ru сообщили в СУ СК по Калининградской области.

Решение вынесено по результатам доследственной проверки. В действиях полицейских усматривались признаки злоупотребления и превышения должностными полномочиями. Однако по итогу проверки нарушения не подтвердились.

“Опрошенный в ходе проверки инспектор вместе со со своим коллегой несли службу в п. Ижевское Светловского ГО. Около 12:00 по полосе дороги, которую он контролировал, ехала служебная машина частной клиники без включенных спец. сигналов, за рулем которой находился водитель в гражданской одежде, не пристегнутый ремнем безопасности. Выявив нарушение, сотрудник полиции остановил жезлом данную машину. Представившись, он пояснил водителю о совершенном правонарушении, но водитель не согласился и сообщил, что инспектору показалось. Инспектор пояснил, что водитель общался с ним нагло, на повышенных тонах, но он никак на данное поведение не реагировал  /.../ начал вести себя нервно, вышел из машины и начал кому-то звонить. По окончанию составления протокола водитель впервые заявил, что в салоне пациентка в тяжелом состоянии и им нужно срочно ехать, на что инспектор спокойно сообщил, что окончит составлять протокол через минуту. Прежде чем вручить протокол, полицейский зачитал нарушителю права и обязанности. Инспектор ДПС подчеркнул, что машина частной клиники была остановлена не более, чем на 10 минут”, — говорится в постановлении об отказе в возбуждении дела.

В ведомстве опросили фельдшера и водителя, которые утверждали, что полицейские незаконно продержали их около получаса на трассе, хотя знали, что в машине тяжелая пациентка. Следователь критически отнесся к этим показаниям.

“В соответствии с основными принципами уголовного судопроизводства, закрепленными ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ, все неустранимые сомнения должны трактоваться в пользу лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Таким образом, доводы фельдшера и водителя об обстоятельствах неправомерных действиях инспектора ДПС исследованы в ходе проверки, однако объективного подтверждения не нашли”, — сообщили в ведомстве.

Ситуацию прокомментировал заместитель главного врача Областной клинической больницы и член Общественного совета при региональном УМВД Игорь Вайсбейн:

"Закон един для всех. Водители и фельдшеры на переднем сиденье должны пристёгиваться в обязательном порядке. Водители специализированных автомобилей несут ответственность не только за себя и медперсонал, но и за особых пассажиров. Что касается конкретно этого случая, то водитель скорой не должен был так несерьёзно относиться к своим прямым обязанностям и пренебрегать безопасностью людей. Доказано, что даже при скорости 30 километров в час не пристёгнутые ремнями безопасности пассажиры при резком торможении получают серьёзные травмы. Считаю, что каждый из нас должен достойно выполнять свою работу: врач — лечить, педагог — учить, полицейский — охранять правопорядок. А с водителя скорой помощи — особый спрос, ведь, как я уже и сказал ранее, он несёт персональную ответственность за пациентов, которых перевозит".

19 апреля в районе п. Ижевское сотрудники ГИБДД за нарушение ПДД остановили машину скорой помощи, внутри которой находилась женщина, перенёсшая инсульт. По словам водителя, фельдшера и дочери пострадавшей, полицейские удерживали автомобиль около получаса. При этом они были в курсе того, что в карете лежит тяжелобольная пациентка. После публикации на Клопс.Ru в СУ СК по области начали проверку.
 

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