Под покровом ночи: в Зеленоградске на променад снова выехал BMW (видео)

Под покровом ночи: в Зеленоградске на променад снова выехал BMW
Кадр видеозаписи
В Зеленоградске на променад во второй раз за последнюю неделю выехала машина марки BMW. Об этом сообщает администрация Зеленоградска.
Камеры "Безопасного города" зафиксировали нарушение около двух часов ночи 5 апреля. BMW выехал на территорию променада со стороны 2-го Приморского переулка.
Преграждающие въезд вазоны не стали препятствием: один из пассажиров отодвинул один из них, давая водителю возможность развернуть автомобиль прямо на пешеходной дорожке променада.
Видеоматериалы с записью нарушения подготовлены и направлены в ОМВД России по Зеленоградскому району для привлечения виновных к административной ответственности.
Отметим, в конце марта на том же месте другой водитель BMW выехал на променад. Как выяснилось на месте, 31-летний водитель решил удивить девушку прогулкой с видом на море. Прибывший на место наряд полиции составил на водителя протокол об административном правонарушении. За езду в пределах пешеходной зоны ему грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей.
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