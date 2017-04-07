Под покровом ночи: в Зеленоградске на променад снова выехал BMW (видео)

В Зеленоградске на променад во второй раз за последнюю неделю выехала машина марки BMW. Об этом сообщает администрация Зеленоградска.



Камеры "Безопасного города" зафиксировали нарушение около двух часов ночи 5 апреля. BMW выехал на территорию променада со стороны 2-го Приморского переулка.



Преграждающие въезд вазоны не стали препятствием: один из пассажиров отодвинул один из них, давая водителю возможность развернуть автомобиль прямо на пешеходной дорожке променада.



Видеоматериалы с записью нарушения подготовлены и направлены в ОМВД России по Зеленоградскому району для привлечения виновных к административной ответственности.