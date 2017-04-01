В Зеленоградске мужчина на BMW выехал на променад, чтобы удивить девушку (видео)

В Зеленоградске полицейские оштрафовали водителя, выехавшего на променад. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

О происшествии в полицию сообщил оператор АПК "Безопасный город". Как выяснилось на месте, 31-летний водитель решил удивить девушку прогулкой с видом на море и выехал на своём BMW на променад.

Прибывший на место наряд полиции составил на водителя протокол об административном правонарушении. За езду в пределах пешеходной зоны ему грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей.