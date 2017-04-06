В Калининграде разыскивают 34-летнюю девушку, пропавшую 16 лет назад

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов разыскивают 34-летнюю Кристину Дубинецкую, пропавшую 16 лет назад. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.



По данным следствия, Кристина Дубинецкая пропала 30 мая 2001 года. Девушка вышла из своей квартиры на ул. Чекистов. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.



На момент исчезновения калининградка выглядела на 17-19 лет. У неё худощавое телосложение, рост 160 см. Лицо овальное, смуглое, европейского типа; лоб средний, вертикальный; глаза карие большие; нос средний, прямой; рот средний; губы средней толщины; подбородок выступающий; уши средние, овальные; волосы на голове прямые, черные, длиной ниже плеч. Была одета в кожаный пиджак темного цвета, кофту темного цвета, брюки черного цвета, сапоги темного цвета. При себе имела две цепочки из металла желтого цвета на шее (одна из них с крестиком), два перстня на пальцах рук, сумку темного цвета.



Областное следственное управление СК просит граждан, обладающих информацией о возможном местонахождении девушки и обстоятельствах её исчезновения, обратиться в ведомство по адресу ул. 9 Апреля, 60 А или по телефонам: 8-911-868-25-02, 8(401-2)30-57-65, или 02. Звонки принимаются круглосуточно.