В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту взрыва у лицея

В четверг, 6 апреля, в Ростове-на-Дону по факту взрыва у лицея возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
В случившемся усмотрели признаки преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"). На месте продолжают работать следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники полиции, а также взрывотехники УФСБ по Ростовской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сегодня около 8 утра в Ростове-на-Дону возле одной из школ произошёл взрыв
. В результате пострадал 46-летний мужчина
без определённого места жительства. По предварительным данным, он подобрал предмет, похожий на фонарик, в котором находилась взрывчатка. По данным СМИ, пострадавшему оторвало кисть руки. Его госпитализировали.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.