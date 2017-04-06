В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту взрыва у лицея

В четверг, 6 апреля, в Ростове-на-Дону по факту взрыва у лицея возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.



В случившемся усмотрели признаки преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"). На месте продолжают работать следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники полиции, а также взрывотехники УФСБ по Ростовской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.