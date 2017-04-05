Во вторник калининградцы четыре раза сообщили о взрывных устройствах в городе

Во вторник, 4 апреля калининградцы четыре раза сообщали в полицию об обнаружении взрывных устройств. Об этом Клопс.Ru рассказали в экстренных службах региона.

В полдень бдительные граждане обнаружили бесхозный пакет на ул. Октябрьской на подъезде к стадиону. На место вызвали сапёров, полицию и скорую помощь. На деле оказалось, что это был обычный пакет с мусором. Около 14 часов калининградка, обнаружившая подозрительную сумку, вызвала полицию на проспект Мира.

"На ул. Чкалова, 2, недалеко от моего дома стоит пустующее здание, принадлежащее организации "Союзгазавтоматика". Его территория огорожена забором и закрыта, – рассказала бдительная жительница Центрального района Елена. – Я гуляла с ребёнком и обратила внимание, что на этой территории за забором лежит зелёная сумка среднего размера. Никого из работников этой организации на территории не было, я посчитала нужным перестраховаться и вызвать полицию. Уже из дома – я живу напротив – увидела в окно, что приезжали спецслужбы, судя по всему, всё обошлось".

В 18:45 поступило сообщение о возможном обнаружении взрывного устройства в отделении Сбербанка на ул. Невского, 50/52. Там был оставлен пакет.

"Специалист отделения вызвала полицию, – рассказали в пресс-службе Сбербанка. – Из здания всех оперативно эвакуировали. Пакет осмотрели представители полиции, оказалось, что это вещи, которые забыл один из клиента банка. Позже они были возвращены. Работа учреждения была прервана всего на 15 минут".