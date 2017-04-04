Источник: на Ленинском проспекте нашли бесхозный чёрный чемодан в кустах

Во вторник, 4 апреля, житель Калининграда сообщил в правоохранительные органы о бесхозном чемодане в кустах на Ленинском проспекте. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Мужчина заметил подозрительный предмет около кафе "Фёст". Сейчас там находятся сотрудники полиции и скорой помощи.

"Я подъехал на стоянку, а там этот большой чемодан в кустах стоит. Ну, я позвонил, сказал. Там ребята сейчас из ДПС, надевают бронежилеты. Ещё сапёры стоят, кинологи", — заявил житель города.