Источник: на Ленинском проспекте нашли бесхозный чёрный чемодан в кустах
Во вторник, 4 апреля, житель Калининграда сообщил в правоохранительные органы о бесхозном чемодане в кустах на Ленинском проспекте. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Мужчина заметил подозрительный предмет около кафе "Фёст". Сейчас там находятся сотрудники полиции и скорой помощи.
"Я подъехал на стоянку, а там этот большой чемодан в кустах стоит. Ну, я позвонил, сказал. Там ребята сейчас из ДПС, надевают бронежилеты. Ещё сапёры стоят, кинологи", — заявил житель города.
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