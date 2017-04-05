С июня по сентябрь будут ремонтировать участок трассы Калининград — Черняховск — Нестеров

С 1 июня по 1 сентября в области будут ремонтировать участок федеральной трассы Калининград — Черняховск — Нестеров. Конкурс по выбору подрядчика размещён на официальном портале госзакупок.

Работы планируются на участке трассы с 56-го по 69-й километр. Максимальная стоимость контракта — 62,3 миллиона рублей. Электронный аукцион пройдёт 24 апреля. Подрядчик должен предоставить двухлетнюю гарантию на выполненные работы, связанные с асфальтовым покрытием. Кроме того, разметку нанесут на дороги из термопластика. Заказчиком работ выступает собственник дорог и подразделение Росавтодора — компания "Севзапуправтодор".