Полиция проводит проверку по факту угроз взорвать самолёт Москва — Калининград
Петербургская полиция проводит проверку по факту угрозы взорвать самолёт, поступившей от пассажира рейса Москва — Калининград. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по СЗФО.
По данным "Фонтанки"
, задержанным оказался 58-летний дальнобойщик из Дагестана. Транспортная полиция выясняет мотивы его поведения. После завершения проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.
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