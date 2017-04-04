Полиция задержала пассажира рейса Москва – Калининград, который грозился взорвать самолёт

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который грозился взорвать воздушное судно. Об этом сообщает ТАСС

По данным агентства, инцидент произошёл в самолёте, который летел из Москвы в Калининград. Из-за плохих метеоусловий самолёт авиакомпании "Россия" ушёл на запасной аэродром в аэропорт "Пулково". В ходе снижения самолёта мужчина заявил, что готов устроить взрыв.

Экипаж судна передал информацию оперативным службам аэропорта и полиции. После посадки подозреваемый был задержан. Остальных пассажиров разместили в гостинице. Ожидается, что самолёт вылетит из "Храброво" после 08:00.