Полиция задержала пассажира рейса Москва – Калининград, который грозился взорвать самолёт
Пассажир авиарейса угрожал взрывом самолёта
Фото из архива Клопс.Ru
В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который грозился взорвать воздушное судно. Об этом сообщает ТАСС
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По данным агентства, инцидент произошёл в самолёте, который летел из Москвы в Калининград. Из-за плохих метеоусловий самолёт авиакомпании "Россия" ушёл на запасной аэродром в аэропорт "Пулково". В ходе снижения самолёта мужчина заявил, что готов устроить взрыв.
Экипаж судна передал информацию оперативным службам аэропорта и полиции. После посадки подозреваемый был задержан. Остальных пассажиров разместили в гостинице. Ожидается, что самолёт вылетит из "Храброво" после 08:00.
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