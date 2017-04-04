Три года колонии-поселения получила фельдшер, принявшая за шутку звонок тонущих в Сямозере детей

Суоярвский районный суд Карелии во вторник, 4 апреля, вынес приговор фельдшеру Ирине Щербаковой, принявшей за шутку звонок детей, тонущих в Сямозере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

В результате халатности медика погибли 14 подростков. Суд признал её виновной по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ и приговорил к трём годам колонии-поселения. Также было принято решение отсрочить исполнения приговора до достижения несовершеннолетним ребёнком осужденной 14-летнего возраста.