Три года колонии-поселения получила фельдшер, принявшая за шутку звонок тонущих в Сямозере детей

Суоярвский районный суд Карелии во вторник, 4 апреля, вынес приговор фельдшеру Ирине Щербаковой, принявшей за шутку звонок детей, тонущих в Сямозере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.
В результате халатности медика погибли 14 подростков. Суд признал её виновной по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ и приговорил к трём годам колонии-поселения. Также было принято решение отсрочить исполнения приговора до достижения несовершеннолетним ребёнком осужденной 14-летнего возраста.
Трагедия в Карелии произошла 18 июня 2016 года
, когда из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" в поход на лодках отправились 47 детей, с которыми были четверо сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет. В результате шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, 33 были спасены.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.