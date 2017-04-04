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Главная Новости Происшествия

Три года колонии-поселения получила фельдшер, принявшая за шутку звонок тонущих в Сямозере детей

20:26
  856 0
Фото из архива Клопс.Ru
Суоярвский районный суд Карелии во вторник, 4 апреля, вынес приговор фельдшеру Ирине Щербаковой, принявшей за шутку звонок детей, тонущих в Сямозере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.
 
В результате халатности медика погибли 14 подростков. Суд признал её виновной по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ и приговорил к трём годам колонии-поселения. Также было принято решение отсрочить исполнения приговора до достижения несовершеннолетним ребёнком осужденной 14-летнего возраста.
 
Трагедия в Карелии произошла 18 июня 2016 года, когда из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" в поход на лодках отправились 47 детей, с которыми были четверо сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет. В результате шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, 33 были спасены. 
 

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«Гибель детей на озере в Карелии в июне 2016 года»

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